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НОВОСТИ | Общество



29.08.2017 18:24 В прокуратуре Тульской области обсудили вопросы соблюдения избирательного законодательства
Вести-Тула

В прокуратуре Тульской области обсудили вопросы соблюдения избирательного законодательства

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Вопросы соблюдения избирательного законодательства в ходе муниципальных выборов в ряде районов области, которые состоятся в сентябре 2017 года, обсудили участники расширенного заседания коллегии в прокуратуре Тульской области. С основным докладом выступил прокурор региона Александр Козлов.

Он, в частности, отметил, что необходимо донести до собравшихся изменения в избирательном законодательстве и их правоприменение. Так же необходимо обратить внимание глав муниципалитетов на соблюдение прав жителей. В свою очередь прокуратурой области активизирована работу по ряду направлений - от сферы ЖКХ до контроля за выплатой заработной платы. По словам прокурора Тульской области, вся эта работа в конечном итоге способствует нормализации социальной обстановке в регионе.











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