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29.08.2017 17:02 Гастроэнтеролог: орехи – аллергенный продукт Вести-Тула





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В старину ели орехи с медом, сегодня фантазия кулинаров идет намного дальше. Однако, несмотря на всем известные полезные свойства, с данным продуктом также следует проявлять осторожность.



Гастроэнтеролог Юлия Трошкина рассказала, что «орехи – достаточно полезный продукт. Они содержат полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые человеку в любом возрасте. При этом орехи – аллергенный продукт. Зачастую бывает аллергия на лещину, возникают перекрестные реакции».



Сегодня православные верующие отмечают Ореховый спас. В народе его еще называют Холщёвым, Малым и Спасом на полотне. Раньше в этот день заканчивалась уборка хлеба и все приступали к сбору лесного ореха. По традиции на праздник хозяйки готовят блюда с добавлением орехов и угощают им всех родных и гостей.В старину ели орехи с медом, сегодня фантазия кулинаров идет намного дальше. Однако, несмотря на всем известные полезные свойства, с данным продуктом также следует проявлять осторожность.Гастроэнтеролог Юлия Трошкина рассказала, что «орехи – достаточно полезный продукт. Они содержат полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые человеку в любом возрасте. При этом орехи – аллергенный продукт. Зачастую бывает аллергия на лещину, возникают перекрестные реакции».





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