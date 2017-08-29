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НОВОСТИ | Общество



29.08.2017 15:51 Депутаты проверили Тульский лицей искусств
Вести-Тула

Депутаты проверили Тульский лицей искусств

| фото |
Протекающие межпанельные швы, мешавшие заниматься ученикам Тульского лицея искусств, отремонтировали. Об этом сегодня руководители учебного заведения рассказали депутатам Государственной и Тульской городской дум. Лицей в Пролетарском округе Тулы парламентарии посетили в рамках специального мониторинга образовательных учреждений. Именно здесь в прошлые годы были выявлены недостатки кровли и фасада, и во многом поэтому данная школа и попала в карту мониторинга.

Председатель родительского комитета Тульского лицея искусств Марина Якушина рассказала, что «школа построена в 90-е годы, фасад пришёл в ненадлежащий вид, после дождя протекали швы. В классах была сырость».

Заместитель председателя Тульской городской Думы Татьяна Ларина сообщила: «Сегодня фасад уже покрашен, велся контроль и со стороны руководства, и со стороны родителей. К подрядчику предъявлялись некоторые замечания, но все они устранены в ходе работы».

Начало таким депутатским проверкам образовательных учреждений положило недавнее выступление в Пензе премьера Дмитрия Медведева. Тогда же глава российского правительства и обозначил то, на что нужно образовательным организациям и властям на местах нужно обращать особое внимание.

По словам депутата Государственной Думы РФ Владимира Афонского, «Тульская область считается передовой. Из 848 школ региона только 10 работают во вторую смену. Для нас это была задача, чтобы все детки учились в первую смену, так как это более комфортные условия для получения знаний. Мы проводим мониторинг ситуации по приёмке школ. Для нас важно, чтобы дети воспитывались и обучались в светлых классах с хорошим освещением, со школьной инфраструктурой».













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