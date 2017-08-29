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29.08.2017 13:20 ТулГУ впервые выпустил преподавателей-исследователей "Вести-Тула"





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Присвоение квалификации предполагает наличие профессионального стандарта научного работника и профессионального стандарта преподавателя, а также трудовые функции. По словам Героя России, генерального конструктора АО «НПО «СПЛАВ», заведующего кафедрой «Ракетное вооружение» ТулГУ Николая Макаровца, «…для научного работника, для работника оборонного предприятия стремление стать кандидатом наук, доктором наук – правильный путь. К тому же, сейчас человек закончивший аспирантуру, получает диплом, который дает право преподавания. Это очень хороший шаг вперед».



«Университет – это единение учебного процесса и науки. Очень важно, чтобы все новые изобретения, научные направления, которые разрабатываются в диссертациях студентов и аспирантов, внедрялись в учебный процесс и в производство», - говорит ректор Тульского государственного университета Михаил Грязев.

Тульский государственный университет впервые выпустил преподавателей-исследователей. Сегодня утром состоялась торжественная церемония вручения дипломов. Шестнадцать аспирантов различных направлений впервые получили не просто справку об окончании аспирантуры, но и диплом с двойной квалификацией: исследователь и преподаватель-исследователь.Присвоение квалификации предполагает наличие профессионального стандарта научного работника и профессионального стандарта преподавателя, а также трудовые функции. По словам Героя России, генерального конструктора АО «НПО «СПЛАВ», заведующего кафедрой «Ракетное вооружение» ТулГУ Николая Макаровца, «…для научного работника, для работника оборонного предприятия стремление стать кандидатом наук, доктором наук – правильный путь. К тому же, сейчас человек закончивший аспирантуру, получает диплом, который дает право преподавания. Это очень хороший шаг вперед».«Университет – это единение учебного процесса и науки. Очень важно, чтобы все новые изобретения, научные направления, которые разрабатываются в диссертациях студентов и аспирантов, внедрялись в учебный процесс и в производство», - говорит ректор Тульского государственного университета Михаил Грязев.











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