НОВОСТИ | Общество







29.08.2017 12:49 Туляков познакомят с корейской литаратурой "Вести-Тула"





| фото |



Также здесь состоится подписание договора о дружбе и сотрудничестве между Тульской библиотечной системой и Институтом изучения России и Алтая Государственного университета Республики Корея.



В церемонии примет участие полномочный представитель вуза - профессор Пак Сун Юн. Он же проведёт лекцию о корейской литературе. Во время заседания будет показан документальный фильм о Республике Корея.







С древней историей и культурой Кореи сегодня познакомят посетителей Центральной городской библиотеке имени Толстого в Туле. Здесь откроется выставка «Страна утренней свежести».Также здесь состоится подписание договора о дружбе и сотрудничестве между Тульской библиотечной системой и Институтом изучения России и Алтая Государственного университета Республики Корея.В церемонии примет участие полномочный представитель вуза - профессор Пак Сун Юн. Он же проведёт лекцию о корейской литературе. Во время заседания будет показан документальный фильм о Республике Корея.

Читать @gtrktula

















