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29.08.2017 12:45 «Вырастить дерево знаний» предлагается тульским первоклассникам "Вести-Тула"





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Первым классам школ области будут вручены наборы для самостоятельного выращивания деревьев. В них входит горшок, семена, плодородный грунт и удобрение. И на уроках окружающего мира и природоведения, внеурочных занятиях первоклассники будут учиться ухаживать за своим деревом - поливать, пересаживать и удобрять. Через год-два окрепшие растения можно будет высадить на территории школ, парков, скверов.







«Вырасти дерево знаний!» - такая акция стартует для первоклассников нашего региона. Она проводится по инициативе главы региона Алексея Дюмина. Цель акции - приобщить детей к экологической культуре, воспитать в них отзывчивость и ответственность.Первым классам школ области будут вручены наборы для самостоятельного выращивания деревьев. В них входит горшок, семена, плодородный грунт и удобрение. И на уроках окружающего мира и природоведения, внеурочных занятиях первоклассники будут учиться ухаживать за своим деревом - поливать, пересаживать и удобрять. Через год-два окрепшие растения можно будет высадить на территории школ, парков, скверов.

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