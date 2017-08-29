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29.08.2017 12:39 Уникальный храм возрождают в Тульской области "Вести-Тула"





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Это удивительное произведение русской архитектуры, купол которого венчает величественная фигура коленопреклонённого Архангела Михаила, державшего когда-то в руках позолоченный крест. Образы ангелов в архитектуре встречаются довольно часто, однако образ Архангела Михаила в Аксиньино не просто редкий - он единичный.



Храм чудом уцелел до наших дней. И вот сегодня в селе пройдёт Престольный праздник. Вновь под сенью Архангела Михаила в эти минуты совершается торжественное богослужение.





В Венёвском районе в селе Аксиньино возрождается памятник культурного наследия, уникальный храм Спаса Нерукотворного Образа. Он входит в состав усадебного комплекса знаменитого рода Давыдовых.Это удивительное произведение русской архитектуры, купол которого венчает величественная фигура коленопреклонённого Архангела Михаила, державшего когда-то в руках позолоченный крест. Образы ангелов в архитектуре встречаются довольно часто, однако образ Архангела Михаила в Аксиньино не просто редкий - он единичный.Храм чудом уцелел до наших дней. И вот сегодня в селе пройдёт Престольный праздник. Вновь под сенью Архангела Михаила в эти минуты совершается торжественное богослужение.

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