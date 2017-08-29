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НОВОСТИ | Общество



29.08.2017 12:35 Юные туляки поплавали на «зелёной карете»
"Вести-Тула"



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В завершение лета тульские любители активного отдыха отправились на водохранилище города Советска. Летний лагерь, в котором приняли участие не только подростки, но и их родители, был организован при поддержке общественных организаций "Экспедиция морских и подводных исследований", "Тульский Искатель", Подводный клуб "Нептун" и областной организации ВОСВОД.

Пять дней прошли под руководством опытных наставников. Они выпустили на воду парусную яхту. За яркий изумрудно-зелёный цвет ребята прозвали её «зелёной каретой» - по мотивам известной бардовской песни. Все участники лагеря попеременно попробовали себя в роли рулевого матроса на яхте и освоили азы управления судном.

Основные занятия на воде были посвящены правилам безопасности и овладению приемами гребли. После проведения нескольких тренировок, для участников лагеря организовали соревнования на воде. Победила, разумеется, дружба и все получили помимо сладких призов еще и памятные подарки - настоящие морские гюйсы - матросские воротники!













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