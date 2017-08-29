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29.08.2017 11:38 «Тульский марафон» собрал 770 взрослых участников Анастасия Октябрьская





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Вслед за Матвеем стартует его папа и все 770 взрослых участников. Старт массовый, трасса одна, дистанции по выбору. Отважилась пробежать марафон и тульские «Вести». 10 километров – для новичков, полумарафон 21 километр и 100 метров – для тренированных, классическая марафонская дистанция 42 километра 195 метров - для тех, кто с бегом на ты. Справиться с жаркой погодой и палящим солнцем помогали волонтёры с водой. С усталостью – группа поддержки.



«Тульский марафон вышел в город. Мы в этот раз бежим по улице Первомайской. Это первая хорошая новость. Вторая хорошая новость – это то, что в этом году нас поддерживает Фонд развития Тульской области «Перспектива», - говорит генеральный директор серии «Тульского марафона» Александр Россихин.



Из тенистых аллей городского оазиса – на оживлённые улицы оружейной столицы и затем обратно в парк. На протяжении всей трассы была установлена система цифрового хронометража и контроля. С пути не свернуть. Эта же чиповая система фиксировала на финише время бегуна на пути к медали с точностью до доли секунды. Каждые пять километров пункты питания – бананы, апельсины, сладкая газировка. И всё для того, чтобы марафонцам хватило сил добежать до финиша.



Ну что ж у нас получилось. Сойти с дистанции даже в мыслях не было, потому что на финише нас ждал оператор и вот медаль. Кстати медали за «Тульский марафон» всегда типично тульские. В прошлом году это был пряник, в этом году - оружейные символы. Медаль займёт почётное место в числе наград тульских «Вестей».



Прячется от камеры и бегает от оператора. А всё потому, что волнуется. Знакомьтесь – марафонец Матвей, возраст – три с половиной года. Любовь к бегу – от папы. Это его первый опыт и бежать в силу возраста он будет вместе с мамой. С детского забега на 300 метров и начался Тульский марафон.Вслед за Матвеем стартует его папа и все 770 взрослых участников. Старт массовый, трасса одна, дистанции по выбору. Отважилась пробежать марафон и тульские «Вести». 10 километров – для новичков, полумарафон 21 километр и 100 метров – для тренированных, классическая марафонская дистанция 42 километра 195 метров - для тех, кто с бегом на ты. Справиться с жаркой погодой и палящим солнцем помогали волонтёры с водой. С усталостью – группа поддержки.«Тульский марафон вышел в город. Мы в этот раз бежим по улице Первомайской. Это первая хорошая новость. Вторая хорошая новость – это то, что в этом году нас поддерживает Фонд развития Тульской области «Перспектива», - говорит генеральный директор серии «Тульского марафона» Александр Россихин.Из тенистых аллей городского оазиса – на оживлённые улицы оружейной столицы и затем обратно в парк. На протяжении всей трассы была установлена система цифрового хронометража и контроля. С пути не свернуть. Эта же чиповая система фиксировала на финише время бегуна на пути к медали с точностью до доли секунды. Каждые пять километров пункты питания – бананы, апельсины, сладкая газировка. И всё для того, чтобы марафонцам хватило сил добежать до финиша.Ну что ж у нас получилось. Сойти с дистанции даже в мыслях не было, потому что на финише нас ждал оператор и вот медаль. Кстати медали за «Тульский марафон» всегда типично тульские. В прошлом году это был пряник, в этом году - оружейные символы. Медаль займёт почётное место в числе наград тульских «Вестей».











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