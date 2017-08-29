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29.08.2017 10:52 Пруд в Платоновском парке зацвёл всеми цветами радуги "Вести-Тула"





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«Мы увидели цвет воды, который нехарактерен данному водному объекту. После изучения проб будет принято процессуальное решение. Результаты исследования ожидаются в эту пятницу», - говорит заместитель министра, директор департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Кирилл Сорокин.



Туляки пожаловались на появившееся пятно на пруду в Платоновском парке. Выехав на место, съёмочная группа тульских «Вестей» в этом убедилась. Пятно действительно имеет очень неестественный ярко-салатовый цвет, местами переходящий в голубой. Запах чуть ли не сбивает с ног. Вечером в воскресенье на зов жителей прибыли и сотрудники министерства природных ресурсов и экологии региона.«Мы увидели цвет воды, который нехарактерен данному водному объекту. После изучения проб будет принято процессуальное решение. Результаты исследования ожидаются в эту пятницу», - говорит заместитель министра, директор департамента контроля и надзора в сфере экологии и природопользования министерства природных ресурсов и экологии Тульской области Кирилл Сорокин.













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