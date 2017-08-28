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28.08.2017 18:32 Ясногорский суд изъял у гражданина запущенную землю Вести-Тула





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Его владельцу неоднократно выдавались предписания об устранении выявленных нарушений, а так же о проведении комплекса агротехнических мероприятий по введению земельных участков в севооборот. Однако этого сделано не было. Теперь земля по решению суда возвращена в собственность Тульской области.



Земельный участок сельскохозяйственного назначения общей площадью 9 гектаров изъят у физического лица. Такое решение принял Ясногорский районный суд. Инициатором иска стало Управление Россельхознадзора. Как выяснилось в ходе проверки, 9 гектаров земель сельхозназначения, принадлежащих физическому лицу, заросли многолетней сорной растительностью, деревьями, кустарниками.Его владельцу неоднократно выдавались предписания об устранении выявленных нарушений, а так же о проведении комплекса агротехнических мероприятий по введению земельных участков в севооборот. Однако этого сделано не было. Теперь земля по решению суда возвращена в собственность Тульской области.

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