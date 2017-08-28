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28.08.2017 18:01 В Тульской области ожидается гроза и сильный дождь Вести-Тула





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Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности при прохождении грозового фронта и усилении ветра. В первую очередь нужно избегать нахождения на открытой местности, вблизи шатких конструкции и деревьев. Владельцам автотранспорта следует парковать машину вдалеке от конструкций, которые могут упасть при порывах ветра.



По прогнозу Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды вечером 28 августа 2017 года на территории Тульской области местами ожидается сильный дождь, гроза с порывами ветра 12-17 метров в секунду.Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает о соблюдении мер предосторожности при прохождении грозового фронта и усилении ветра. В первую очередь нужно избегать нахождения на открытой местности, вблизи шатких конструкции и деревьев. Владельцам автотранспорта следует парковать машину вдалеке от конструкций, которые могут упасть при порывах ветра.

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