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28.08.2017 17:19 На «Среднерусской возвышенности» спели «Boney M» и Феликс Царикати Вести-Тула





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Музыканты его группы родом из Киреевского района, они и по сей день неразлучны с Феликсом. Как признался артист, долгое время его считали не осетинским, а тульским певцом. «27 лет я связан с Киреевском, с Тульской губернией. Всегда меня в моём начинании поддерживал друг Игорь Тальков», - рассказал заслуженный артсит России Феликс Царикати.



Группа «Boney M» в представлении не нуждается, особенно старшему поколению. Хотя послушать и увидеть кумиров 80-х приехали на фестиваль от мала до велика. Одной из первых участниц диско-группы была Мейзи Уильямс. Впервые в России она выступала почти 40 лет назад и с тех пор влюблена в нашу публику. А из репертуара о нашей стране ей всегда напоминает песня «Распутин», которую просят исполнить и российские поклонники.



В «Золотом городе», что в Венёвском районе, продолжается фестиваль «Среднерусская возвышенность», где выступают именитые артисты. На этот раз на сцене зажигал Феликс Царикати, которого очень хорошо знают и любят именно в нашей области.Музыканты его группы родом из Киреевского района, они и по сей день неразлучны с Феликсом. Как признался артист, долгое время его считали не осетинским, а тульским певцом. «27 лет я связан с Киреевском, с Тульской губернией. Всегда меня в моём начинании поддерживал друг Игорь Тальков», - рассказал заслуженный артсит России Феликс Царикати.Группа «Boney M» в представлении не нуждается, особенно старшему поколению. Хотя послушать и увидеть кумиров 80-х приехали на фестиваль от мала до велика. Одной из первых участниц диско-группы была Мейзи Уильямс. Впервые в России она выступала почти 40 лет назад и с тех пор влюблена в нашу публику. А из репертуара о нашей стране ей всегда напоминает песня «Распутин», которую просят исполнить и российские поклонники.







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