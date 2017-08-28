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28.08.2017 16:33 Ремонт прошел в 565 тульских учреждениях образования Вести-Тула





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В Тульской области в этом году провели ремонт в 565 организациях. Все 848 действующих образовательных учреждений в регионе прошли приёмку. Согласно результатам мониторинга, все школьники будут обеспечены бесплатными учебниками. По последним данным, в этом году в области 13658 детей пойдут в первый класс.



Первого сентября в российские школы пойдут учиться 15 с половиной миллионов детей, из них почти два миллиона - первоклассники. Об этом сегодня во время видеоконференции по подготовке регионов к новому учебному году сообщил председатель правительства страны Дмитрий Медведев. Он также отметил, что 1 сентября откроется 76 абсолютно новых технически оснащенных школ, но при этом в регионах должны строго следить за проведением текущего и капитального ремонтов действующих учреждений.В Тульской области в этом году провели ремонт в 565 организациях. Все 848 действующих образовательных учреждений в регионе прошли приёмку. Согласно результатам мониторинга, все школьники будут обеспечены бесплатными учебниками. По последним данным, в этом году в области 13658 детей пойдут в первый класс.

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