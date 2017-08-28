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НОВОСТИ | Общество



28.08.2017 14:23 Молодежь активно обсуждает проект «Тульская набережная»
София Гафарова



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На тульской набережной должен быть Дом пряника и Дом самовара, как главных брендов Тулы, уверяют культурологи. Хорошо бы добавить улицу тульских мастеров - просят историки. Ну и как без кафе и сувенирных лавок - убеждают предприниматели. Так проект «Тульская набережная» наполняется пожеланиями туляков.

А что хочет молодежь? Застать продвинутых пользователей интернета можно в социальных сетях. Так «В контакте» создали группу, где можно узнать все о проекте «Тульская набережная» - от буклета презентации до последних новостей. Проект бурно обсуждают. Есть и критика, и вопросы, и конструктивные предложения.

От слов к делу перешел Денис Ворошнин, вдохновитель любительского велодвижения в Туле. Он участвовал во многих встречах по обсуждению проекта. Считает, что спортивную зону нужно сделать так, чтобы спортсмены не мешали друг другу. Например, бегуны не путались под колесами велосипедистов. А его идею с велодорожкой уже учли в разработке проекта.

«Я предлагаю объединить и закольцевать велодорожку по Тульской набережной через Зареченский мост, затем по той набережной, которая уже сейчас функционирует, и через Пролетарский мост. Это было бы очень удобно для многих жителей», - говорит Денис Ворошнин.

В ходе мозгового штурма на одной из встреч с молодежью возникла идея добавить в проект танцевальные площадки, как в старые добрые времена. Чтобы любители потанцевать могли свободно тренироваться, делиться опытом и даже устраивать батлы.

Получается, что молодежь хочет на набережной свой оазис для отдыха, так сказать, чтобы уединиться от взрослых и городской суеты. Остается только донести свои креативные идеи до организаторов проекта.

















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