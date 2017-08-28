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НОВОСТИ | Общество



28.08.2017 14:00 В Донском в минувшие выходные отметили сразу два праздника
"Вести-Тула"



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В Донском в минувшие выходные отметили сразу два праздника - День города и День шахтёра. В местном парке активные горожане развернули гостевые подворья, где угощали друг друга домашней выпечкой и тортами, делились секретами богатого урожая и демонстрировали удивительные образцы рукоделия.

В конкурсах и викторинах участвовали не только дети, но и взрослые. Донскому исполнилось 78 лет и именно от этой даты началась летопись истории целой новой семьи дончан. Молодожены Лебедевы принимали поздравления не только от друзей и родственников, но и всего города. Кстати, сами они не старались подгадать дату под праздник – так вышло само собой. Чествовали в этот день, конечно, и трудовые династии. В первую очередь шахтерские.

Дополнили праздник показательные выступления спортсменов. А вечером состоялся концерт групп «Краски» и «Анимация». И в атмосфере праздника горожане еще раз вспомнили, за что они любят свой город.
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