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НОВОСТИ | Общество



28.08.2017 13:48 В Богородицке отремонтировали сквер и памятник Александру Пушкину
"Вести-Тула"



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Знаменитый далеко за пределами нашего региона своим роскошным, занесенным в книгу культурного наследия России дворцом Богородицк отпраздновал свое 240-летие. В честь праздника горожан познакомили с историей города, по самым первым его фотографиям. Рассказали о древней Богородицкой игрушке, которая не уступает Филимоновской.

А одним из самых долгожданных подарков стал ремонт сквера и памятника Александру Пушкину. В нем разбили газоны, поставили арки и скамейки и даже учредили мини-библиотеку по открытым небом. В этот же день там впервые за многие годы собрались богородицкие поэты и любители стихов.

Ремонт стал возможным благодаря поддержке со стороны фонда «Перспектива», учрежденного губернатором Алексеем Дюминым. «Идея восстановления сквера возникла у жителей. Они обратились к главе региона, и он ее поддержал», - говорит директор фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева.















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