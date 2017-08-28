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28.08.2017 13:48 В Богородицке отремонтировали сквер и памятник Александру Пушкину "Вести-Тула"





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А одним из самых долгожданных подарков стал ремонт сквера и памятника Александру Пушкину. В нем разбили газоны, поставили арки и скамейки и даже учредили мини-библиотеку по открытым небом. В этот же день там впервые за многие годы собрались богородицкие поэты и любители стихов.



Ремонт стал возможным благодаря поддержке со стороны фонда «Перспектива», учрежденного губернатором Алексеем Дюминым. «Идея восстановления сквера возникла у жителей. Они обратились к главе региона, и он ее поддержал», - говорит директор фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева. Знаменитый далеко за пределами нашего региона своим роскошным, занесенным в книгу культурного наследия России дворцом Богородицк отпраздновал свое 240-летие. В честь праздника горожан познакомили с историей города, по самым первым его фотографиям. Рассказали о древней Богородицкой игрушке, которая не уступает Филимоновской.А одним из самых долгожданных подарков стал ремонт сквера и памятника Александру Пушкину. В нем разбили газоны, поставили арки и скамейки и даже учредили мини-библиотеку по открытым небом. В этот же день там впервые за многие годы собрались богородицкие поэты и любители стихов.Ремонт стал возможным благодаря поддержке со стороны фонда «Перспектива», учрежденного губернатором Алексеем Дюминым. «Идея восстановления сквера возникла у жителей. Они обратились к главе региона, и он ее поддержал», - говорит директор фонда развития Тульской области «Перспектива» Юлия Федосеева.











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