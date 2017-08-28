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|28.08.2017 16:32 Губернатору Тульской области исполнилось 45 лет
|"Вести-Тула"
Сегодня свой 45-й день рождения отмечает губернатор Тульской области, Герой России Алексей Дюмин. Сильная личность, волевой и принципиальный руководитель, человек слова и дела, так характеризуют главу региона туляки.
«Благодаря Алексею Дюмину, в ТулГУ вернули военную кафедру. Это очень здорово, так как после окончания вуза ты уже имеешь военную специальность. При этом ты не обязан проходить службу в армии и можешь спокойно идти работать», - говорит студент третьего курса Института высокоточных систем имени Грязева ТулГУ Георгий Косариков.
По словам старшего по дому №67 по проспекту Ленина в Туле Вадима Хмельникова, «…губернатор Алексей Дюмин оказал содействие в обустройстве спортивной площадки. Также во дворе появились новые скамейки».
И сегодня в 19.40 в эфире телеканала Россия-24 смотрите документальный фильм «Командир». Его премьера состоялась в феврале этого года и была приурочена к годовщине работы Алексея Дюмина на посту руководителя региона.
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