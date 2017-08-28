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28.08.2017 13:11 В Туле изменится движение на ряде улиц "Вести-Тула"





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Также с сегодняшнего дня на улице Олега Кошевого (на участке от улицы Водоохранной до Циолковского) введено ограничение максимальной скорости до 40 км/ч.



Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы. Такие меры необходимы для исключения конфликтных ситуаций между пешеходами и водителями автотранспорта.





В связи с проведением работ по прокладке газопровода низкого давления с сегодняшнего до 1 сентября 2018-го года на улице Тургеневской на участке от Каминского до Пушкинской будет введено двустороннее движение.Также с сегодняшнего дня на улице Олега Кошевого (на участке от улицы Водоохранной до Циолковского) введено ограничение максимальной скорости до 40 км/ч.Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы. Такие меры необходимы для исключения конфликтных ситуаций между пешеходами и водителями автотранспорта.

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