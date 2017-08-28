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28.08.2017 12:59 В Туле появятся тематические дворы "Вести-Тула"





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А вот с чем стоит поторопиться, так это осенними посадками деревьев, кустарников и многолетних растений. «Активно привлекайте жителей. Откликайтесь на те заявки, которые они дают по предоставлению посадочного материала во дворы», - отметил глава администрации Тулы Евгений Авилов, обращаясь к участникам оперативного совещания.

Вопросы организации шести тематических дворов обсудили среди прочего участники оперативного совещания в администрации Тулы. Правда, ввиду погодных условий, осадков, некоторые подрядные организации выбиваются из графика по их обустройству. К этому стоит относиться с пониманием.А вот с чем стоит поторопиться, так это осенними посадками деревьев, кустарников и многолетних растений. «Активно привлекайте жителей. Откликайтесь на те заявки, которые они дают по предоставлению посадочного материала во дворы», - отметил глава администрации Тулы Евгений Авилов, обращаясь к участникам оперативного совещания.











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