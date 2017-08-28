НОВОСТИ | Общество







28.08.2017 22:34 «Ростелеком» помогает родителям защитить маленьких туляков в интернете Государственный Интернет-канал "Россия" http://tula.rfn.ru





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Сервис также позволяет взрослым отслеживать действия детей в интернете, вести аналитику их активностей на страничках в социальных сетях, собирает статистику об их звонках и SMS. Можно в режиме он-лайн следить за постами, где упоминается их ребенок, а также видеть изменения в составе друзей в соцсетях. Кроме того, родители могут отслеживать место нахождения и передвижения ребенка, а также управлять приложениями и ограничивать время на игры.



Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»: «Предоставляя детям доступ в интернет, мы, взрослые, обязаны понимать и меру своей ответственности за их безопасность в глобальном информационном пространстве. Мы должны привить им навыки грамотной работы в сети, научить анализировать степень достоверности информации, обучить основным правилам, и тогда интернет будет приносить ребятам только пользу».



В 2016 году «Лаборатория Касперского» провела международное исследование «Растим детей в эпоху Интернета» с целью выявления, насколько уверенно и безопасно чувствуют себя дети в Сети, что они скрывают от взрослых, чего боятся, что ищут и с чем сталкиваются, а также насколько хорошо родители знают онлайн-жизнь ребенка. В исследовании приняли участие 3780 семей с детьми от 8 до 16 лет из разных стран мира, в том числе 540 семей из России.



Выяснилось, что больше половины детей в России (58%) скрывают свои нежелательные для родителей активности в Сети. Причем если в 8-10 лет так поступают 45% опрошенных, то среди 14-16-летних таких пользователей уже 65%. Некоторые родители замечают, что дети что-то скрывают, но крайне редко узнают, когда они утаивают что-то действительно серьезное. Согласно исследованию, почти в 92% случаях подростки успешно скрывают потенциально опасные активности, например, просмотр неподходящего по возрасту контента, общение с опасными незнакомцами или участие в онлайн-травле.



Функция «Kaspersky Safe Kids» доступна абонентам «Ростелекома», которые пользуются услугами Домашнего или Мобильного Интернета. Подключить данную опцию можно в Едином личном кабинете (ЕЛК) «Ростелекома». О том, как зарегистрироваться в личном кабинете, привязать к нему услуги и воспользоваться продуктом «Kaspersky Safe Kids», можно узнать на сайте: www.rt.ru.













Сервис «Kaspersky Safe Kids» позволяет предотвратить негативное воздействие интернета и компьютера на ребенка. С данным приложением юные пользователи могут заниматься интернет-серфингом без риска открыть фишинговый сайт или ресурс с неприемлемым содержимым.Сервис также позволяет взрослым отслеживать действия детей в интернете, вести аналитику их активностей на страничках в социальных сетях, собирает статистику об их звонках и SMS. Можно в режиме он-лайн следить за постами, где упоминается их ребенок, а также видеть изменения в составе друзей в соцсетях. Кроме того, родители могут отслеживать место нахождения и передвижения ребенка, а также управлять приложениями и ограничивать время на игры.Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»: «Предоставляя детям доступ в интернет, мы, взрослые, обязаны понимать и меру своей ответственности за их безопасность в глобальном информационном пространстве. Мы должны привить им навыки грамотной работы в сети, научить анализировать степень достоверности информации, обучить основным правилам, и тогда интернет будет приносить ребятам только пользу».В 2016 году «Лаборатория Касперского» провела международное исследование «Растим детей в эпоху Интернета» с целью выявления, насколько уверенно и безопасно чувствуют себя дети в Сети, что они скрывают от взрослых, чего боятся, что ищут и с чем сталкиваются, а также насколько хорошо родители знают онлайн-жизнь ребенка. В исследовании приняли участие 3780 семей с детьми от 8 до 16 лет из разных стран мира, в том числе 540 семей из России.Выяснилось, что больше половины детей в России (58%) скрывают свои нежелательные для родителей активности в Сети. Причем если в 8-10 лет так поступают 45% опрошенных, то среди 14-16-летних таких пользователей уже 65%. Некоторые родители замечают, что дети что-то скрывают, но крайне редко узнают, когда они утаивают что-то действительно серьезное. Согласно исследованию, почти в 92% случаях подростки успешно скрывают потенциально опасные активности, например, просмотр неподходящего по возрасту контента, общение с опасными незнакомцами или участие в онлайн-травле.Функция «Kaspersky Safe Kids» доступна абонентам «Ростелекома», которые пользуются услугами Домашнего или Мобильного Интернета. Подключить данную опцию можно в Едином личном кабинете (ЕЛК) «Ростелекома». О том, как зарегистрироваться в личном кабинете, привязать к нему услуги и воспользоваться продуктом «Kaspersky Safe Kids», можно узнать на сайте: www.rt.ru.

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