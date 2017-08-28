Тульский роддом:
Опасные процедуры
Отцы и дети:
Отравление метанолом
Матвей:
Путь к жизни
Неизбежное:
Капремонт дорожает


ГОСУДАРСТВО
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
В МИРЕ
ГТРК ТУЛА
РУКОВОДСТВО И ВЕДУЩИЕ СОТРУДНИКИ
КОНТАКТЫ И КООРДИНАТЫ
АЛЛЕЯ СЛАВЫ
НОВОСТИ ФИЛИАЛА
НАШИ АКЦИИ
О КАНАЛАХ
ГТРК ТУЛА
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ГАЗЕТА ТЕЛЕВИДЕНИЕ. РАДИО. ПРОГРАММЫ
ИНТЕРНЕТ-ВЕЩАНИЕ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВЫПУСКИ "ВЕСТИ-ТУЛА"
ВЫПУСКИ "РОССИЯ 24-ТУЛА"
СЛУШАТЬ "ВЕСТИ ФМ"
СМОТРЕТЬ "ВЕСТИ-ТУЛА" ОНЛАЙН
ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
ТЕЛЕКАНАЛ РОССИЯ-ТУЛА
РАДИО РОССИИ-ТУЛА
ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИОНЕ

ВЕДУЩИЕ ВУЗЫ
ТУЛА
КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
НОВОСТИ | Общество



28.08.2017 22:34 «Ростелеком» помогает родителям защитить маленьких туляков в интернете
Государственный Интернет-канал "Россия" http://tula.rfn.ru



| фото |
Сервис «Kaspersky Safe Kids» позволяет предотвратить негативное воздействие интернета и компьютера на ребенка. С данным приложением юные пользователи могут заниматься интернет-серфингом без риска открыть фишинговый сайт или ресурс с неприемлемым содержимым.

Сервис также позволяет взрослым отслеживать действия детей в интернете, вести аналитику их активностей на страничках в социальных сетях, собирает статистику об их звонках и SMS. Можно в режиме он-лайн следить за постами, где упоминается их ребенок, а также видеть изменения в составе друзей в соцсетях. Кроме того, родители могут отслеживать место нахождения и передвижения ребенка, а также управлять приложениями и ограничивать время на игры.

Андрей Карташов, директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком»: «Предоставляя детям доступ в интернет, мы, взрослые, обязаны понимать и меру своей ответственности за их безопасность в глобальном информационном пространстве. Мы должны привить им навыки грамотной работы в сети, научить анализировать степень достоверности информации, обучить основным правилам, и тогда интернет будет приносить ребятам только пользу».

В 2016 году «Лаборатория Касперского» провела международное исследование «Растим детей в эпоху Интернета» с целью выявления, насколько уверенно и безопасно чувствуют себя дети в Сети, что они скрывают от взрослых, чего боятся, что ищут и с чем сталкиваются, а также насколько хорошо родители знают онлайн-жизнь ребенка. В исследовании приняли участие 3780 семей с детьми от 8 до 16 лет из разных стран мира, в том числе 540 семей из России.

Выяснилось, что больше половины детей в России (58%) скрывают свои нежелательные для родителей активности в Сети. Причем если в 8-10 лет так поступают 45% опрошенных, то среди 14-16-летних таких пользователей уже 65%. Некоторые родители замечают, что дети что-то скрывают, но крайне редко узнают, когда они утаивают что-то действительно серьезное. Согласно исследованию, почти в 92% случаях подростки успешно скрывают потенциально опасные активности, например, просмотр неподходящего по возрасту контента, общение с опасными незнакомцами или участие в онлайн-травле.

Функция «Kaspersky Safe Kids» доступна абонентам «Ростелекома», которые пользуются услугами Домашнего или Мобильного Интернета. Подключить данную опцию можно в Едином личном кабинете (ЕЛК) «Ростелекома». О том, как зарегистрироваться в личном кабинете, привязать к нему услуги и воспользоваться продуктом «Kaspersky Safe Kids», можно узнать на сайте: www.rt.ru.
АРХИВ НОВОСТЕЙ
РЕКЛАМА

ПРОГРАММЫ
Вести в любой точке мира
Агровестник
Портреты
Слушать "Вести ФМ"
Город мастеров
Соседи
Я - мама!
Время ответа
Профессия - оружейник
Будьте здоровы!
Программа Галины Цой
Святыни земли Тульской
Вехи в истории
GISMETEO: Погода по г.Тула


© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-26539 от 22 декабря 2006 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет. Адрес электронной почты редакции: info@rfn.ru. Реклама на сайте: тел. +7 (495) 954-04-61, е-mail: contact@roden-media.ru, ad@vesti.ru. Техническое сопровождение: Дирекция информационных технологий ВГТРК.