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НОВОСТИ | Общество



28.08.2017 12:20 В поселке Велегож зреет земельный конфликт
Виталий Моторин



| фото |
Шлагбаумов на грунтовых дорогах поселка Велегож много. Первый, самый основательный, с пунктом охраны, встречает гостей уже на въезде. Дальше дороги расходятся, и их число увеличивается в арифметической прогрессии. Они не пускают в поселок кого не надо, а вот кого именно не надо - вопрос.

На то, что шлагбаумы мешают, жалуются вовсе не местные хулиганы, а сами владельцы земельных участков. Поставлены эти безмолвные дорожные стражи руководителями садоводческого партнерства, которое владеет этой землей. «Образовавшееся СНП перегородило проезд к участку. С нас требовали 45 тыс. в год за пользование инфраструктурой», - говорит Ольга Антонова.

На шлагбаумах висят объявления о том, что земля является частной собственностью. Проезд и даже проход по ней запрещен. Штраф за нарушение этого требования составляет 10 тыс. рублей.

Как рассказал заместитель главы администрации Заокского района Андрей Берлев, «…когда этот участок образовывался, он был единым, целым массивом. Позже собственник разделил его на мелкие участки. Те из них, которые предназначались под строительство, были проданы. А земля так и осталась в собственности владельца».

На публичной кадастровой карте, участки, где проходят дороги, действительно размежеваны как частная собственность. Вот только получается что одна частная земля, стоит на пути к другой. «Я не имею доступ к своей территории и соответственно не могу построить дом на своей земле», - говорит Александр Фокин.

Мешают шлагбаумы не всем. Кто то из местных жителей готов платить за безопасность, для других 45 тысяч в год - вообще не деньги. Протестуют те, кто готов идти на принцип. Сергей, право установить открытый доступ к своей улице добился, но какой ценой. «Пять лет ушло на суды», - говорит Сергей Холмогоров.

Из руководителей кооператива нам поговорить удалось лишь с охранником. Он конфликт старается погасить. По его словам, все жители деревни могут проехать по дорогам беспрепятственно. К ним и гости приезжают.

Но сгладить все углы в этой истории, похоже, нельзя. И решение суда в данной ситуации будет особенно важным - с подобными проблемами встречаться приходится не только в этом кооперативе.


















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