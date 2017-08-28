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28.08.2017 11:52 Туляки стали чаще брать ипотечные кредиты Алина Фурсенко





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«Объем и сумма выданных кредитов увеличились на 13%. В настоящее время портфель задолженности составляет порядка 40 миллиардов рублей. Кредиты наши земляки берут только в рублях. Средняя ставка по ипотечному кредиту составляет 11 %, что почти на 1,5 % ниже, чем год назад», - рассказывает заместитель управляющего тульским отделением ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Борискин.



Средняя – 11, а минимальная - при соблюдении ряда условий и вовсе 8,9 %. Процент продолжает снижаться с начала года, так что многие туляки стоят перед выбором: кредитоваться сейчас или посмотреть, продолжит ли ставка падение. Специалисты на этот счет советовать что-либо отказываются. А на рынке недвижимости тем временем, перемены – интерес туляков буквально за год активно сместился.



Как рассказала руководитель отдела одного из агентств недвижимости Лидия Акберова, «…на сегодняшний день в нашем городе возрос интерес ко вторичному жилью, потому что ставки ведущих банков стали ниже, чем на новостройки. На данный момент сделки с наличными средствами редкость».



Риски, конечно, никто не отменял. Поэтому страшно, особенно незащищенным категориям граждан. Впрочем, часть кредитного бремени для таких людей снова возьмет на себя государство. Напомним, программа господдержки действовала с 2015 года, в мае ее закрыли. А 11 августа постановлением Дмитрия Медведева программа вернулась в строй – из резервного фонда правительства выделено 2 миллиарда рублей на помощь тем, у кого появились трудности с выплатами. «Это семьи с несовершеннолетними детьми, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, ветераны боевых действий. Также смотрится объект недвижимости, который находится в залоге. Залоговое жилье должно быть единственным и при этом социальным», - рассказывает управляющий директор Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Алексей Ниденс.



Принять участие смогут заемщики, у которых с получения ипотечного кредита до даты подачи заявления на реструктуризацию прошло не менее 12 месяцев, а ежемесячный платеж по кредиту увеличился не менее чем на 30%. Условий много, как и справок, за многие из которых, кстати, нужно заплатить, но в итоге при благоприятном раскладе, государство сможет оплатить 30% оставшейся задолженности, правда, не более полутора миллионов. Но и это существенная помощь и перспектива все-таки получить свой угол и избавиться от долгов.





Болеем четырех тысяч ипотечных кредитов на сумму более семи миллиардов рублей - и это только за первые полугодие 2017 года получили жители нашего региона. Как только ставка по ипотеке в большинстве крупных банков опустилась ниже «психологической» отметки в 10%, все больше туляков решились на такой ответственный шаг. За эти полгода Тульская область по количеству выданных кредитов и их объему, если не считать столицу, оказалась на втором месте в ЦФО - обогнали только воронежцы.«Объем и сумма выданных кредитов увеличились на 13%. В настоящее время портфель задолженности составляет порядка 40 миллиардов рублей. Кредиты наши земляки берут только в рублях. Средняя ставка по ипотечному кредиту составляет 11 %, что почти на 1,5 % ниже, чем год назад», - рассказывает заместитель управляющего тульским отделением ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Борискин.Средняя – 11, а минимальная - при соблюдении ряда условий и вовсе 8,9 %. Процент продолжает снижаться с начала года, так что многие туляки стоят перед выбором: кредитоваться сейчас или посмотреть, продолжит ли ставка падение. Специалисты на этот счет советовать что-либо отказываются. А на рынке недвижимости тем временем, перемены – интерес туляков буквально за год активно сместился.Как рассказала руководитель отдела одного из агентств недвижимости Лидия Акберова, «…на сегодняшний день в нашем городе возрос интерес ко вторичному жилью, потому что ставки ведущих банков стали ниже, чем на новостройки. На данный момент сделки с наличными средствами редкость».Риски, конечно, никто не отменял. Поэтому страшно, особенно незащищенным категориям граждан. Впрочем, часть кредитного бремени для таких людей снова возьмет на себя государство. Напомним, программа господдержки действовала с 2015 года, в мае ее закрыли. А 11 августа постановлением Дмитрия Медведева программа вернулась в строй – из резервного фонда правительства выделено 2 миллиарда рублей на помощь тем, у кого появились трудности с выплатами. «Это семьи с несовершеннолетними детьми, инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, ветераны боевых действий. Также смотрится объект недвижимости, который находится в залоге. Залоговое жилье должно быть единственным и при этом социальным», - рассказывает управляющий директор Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Алексей Ниденс.Принять участие смогут заемщики, у которых с получения ипотечного кредита до даты подачи заявления на реструктуризацию прошло не менее 12 месяцев, а ежемесячный платеж по кредиту увеличился не менее чем на 30%. Условий много, как и справок, за многие из которых, кстати, нужно заплатить, но в итоге при благоприятном раскладе, государство сможет оплатить 30% оставшейся задолженности, правда, не более полутора миллионов. Но и это существенная помощь и перспектива все-таки получить свой угол и избавиться от долгов.











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