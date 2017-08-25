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25.08.2017 19:09 В Туле открылась выставка, посвященная Калашникову "Вести-Тула"





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В экспозиции представлены различные модификации карабина «Сайга». Таким вооружены сегодня американские полицейские в некоторых подразделениях. А вот - звезда голливудских боевиков, знаменитый автомат. Один из его вариантов выпускался с 1984 года на тульском заводе для десантников.



Автоматы Калашникова сегодня официально выпускают двадцать стран мира по лицензии. В ещё пятидесяти государствах «АКА» стоит на вооружении. Ну а, как говорят, неофициально «калаш» изготавливают по всему миру.



«Михаила Калашникова с Тулой связывала большая дружба. – Говорит директор Тульского государственного музея оружия Надежда Калугина. – Он поддерживал связи с нашими выдающимися конструкторами-оружейниками и нашим музеем. У нас хранятся два автомата, подаренные музею лично Калашниковым и много книг с его дарственными надписями».

Легендарные автоматы Калашникова можно увидеть на новой выставке в Музее оружия в Тульском кремле. В этом году исполняется 100 лет со дня рождения знаменитого конструктора-оружейника. В этой связи Ижевский музейный комплекс подготовил проект, который рассказывает о жизни, работе и личности Михаила Тимофеевича Калашникова.В экспозиции представлены различные модификации карабина «Сайга». Таким вооружены сегодня американские полицейские в некоторых подразделениях. А вот - звезда голливудских боевиков, знаменитый автомат. Один из его вариантов выпускался с 1984 года на тульском заводе для десантников.Автоматы Калашникова сегодня официально выпускают двадцать стран мира по лицензии. В ещё пятидесяти государствах «АКА» стоит на вооружении. Ну а, как говорят, неофициально «калаш» изготавливают по всему миру.«Михаила Калашникова с Тулой связывала большая дружба. – Говорит директор Тульского государственного музея оружия Надежда Калугина. – Он поддерживал связи с нашими выдающимися конструкторами-оружейниками и нашим музеем. У нас хранятся два автомата, подаренные музею лично Калашниковым и много книг с его дарственными надписями».









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