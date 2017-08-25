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25.08.2017 18:56 В Туле прошел традиционный августовский педсовет "Вести-Тула"





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По словам Татьяны Синюгиной, пример учителей должен быть заразительным. Обсудили так же кадровый вопрос и одну из острых и неоднозначных тем - учебники. Не секрет, что сейчас по одному предмету существуют десятки книг. В настоящее время идёт подготовка к созданию базового учебника по основным предметам. Обсудили и организацию дополнительного образования.



«Здесь Тульской области есть над чем работать, и мы готовы оказать поддержку в развитии таких направлений, который реализуются в условиях технопарков и кванториумов . – Сказала Татьяна Синюгина. – При этом мы не должны забывать традиционные, хорошо себя зарекомендовавшие направления. Но сегодня они должны быть современными, чтобы быть интересными детям. То, что давало результат еще несколько лет назад в системе дополнительного образования, сегодня имеет право на существование, но с учетом современных реалий, интересов и потребностей детей».



Начало сегодняшнему педсовету дала книга добрых пожеланий, организованная российским движением школьников. Свои напутствия и поздравления в неё вписали участники педагогического совещания. Не забыли и о талантливой молодёжи. Школьникам, отдыхавшим в этом году в лагере «Сириус», в частности - в научной смене - вручил благодарственные письма и памятные подарки губернатор области.



Также, глава региона поздравил участников педсовета с началом нового учебного года. «Хочу еще раз поблагодарить вас и пожелать, чтобы вашей мудрости и теплоты хватило и на новый учебный год, и на все последующие годы. Ваша работа трудная и очень важная. Здоровья вам и успехов», - сказал Алексей Дюмин.





Тулу посетила заместитель министра образования России. Татьяна Синюгина приняла участие в традиционном августовском совещании педагогических работников. Выступая перед тульскими учителями, замминистра обозначила основные направления развития сферы образования, выделив доступность и качество, особо отметив воспитание.По словам Татьяны Синюгиной, пример учителей должен быть заразительным. Обсудили так же кадровый вопрос и одну из острых и неоднозначных тем - учебники. Не секрет, что сейчас по одному предмету существуют десятки книг. В настоящее время идёт подготовка к созданию базового учебника по основным предметам. Обсудили и организацию дополнительного образования.«Здесь Тульской области есть над чем работать, и мы готовы оказать поддержку в развитии таких направлений, который реализуются в условиях технопарков и кванториумов . – Сказала Татьяна Синюгина. – При этом мы не должны забывать традиционные, хорошо себя зарекомендовавшие направления. Но сегодня они должны быть современными, чтобы быть интересными детям. То, что давало результат еще несколько лет назад в системе дополнительного образования, сегодня имеет право на существование, но с учетом современных реалий, интересов и потребностей детей».Начало сегодняшнему педсовету дала книга добрых пожеланий, организованная российским движением школьников. Свои напутствия и поздравления в неё вписали участники педагогического совещания. Не забыли и о талантливой молодёжи. Школьникам, отдыхавшим в этом году в лагере «Сириус», в частности - в научной смене - вручил благодарственные письма и памятные подарки губернатор области.Также, глава региона поздравил участников педсовета с началом нового учебного года. «Хочу еще раз поблагодарить вас и пожелать, чтобы вашей мудрости и теплоты хватило и на новый учебный год, и на все последующие годы. Ваша работа трудная и очень важная. Здоровья вам и успехов», - сказал Алексей Дюмин.











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