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НОВОСТИ | Общество



25.08.2017 21:20 «Ростелеком» начал трансляцию для туляков молодежного телеканала Clubbing TV HD
Государственный Интернет-канал "Россия" http://tula.rfn.ru



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Clubbing TV HD – первый и единственный в мире круглосуточный развлекательный телеканал, который посвящён клубной культуре и электронной музыке. Теперь туляки смогут увидеть на канале интервью с популярными зарубежными и российскими диджеями, горячие музыкальные и клубные новости, лучшие диджей-сеты и клипы, прямые трансляции с фестивалей, развлекательные шоу собственного производства. Телеканал Clubbing TV смотрят более 90 млн абонентов в 30 странах мира, его русскоязычная версия запущена в мае 2017 года.

«Появление в "Интерактивном ТВ" телеканала Clubbing TV в формате высокой четкости – отличная новость для поклонников электронной музыки разных направлений и клубных вечеринок. «Интерактивное ТВ» развивается таким образом, чтобы зритель любых увлечений и любого возраста мог найти что-то интересное для себя. Причем смотреть свой контент все поколения семьи могут одновременно, не мешая друг другу – на разных экранах – с помощью сервиса «Мультискрин». Clubbing TV HD ориентирован на очень большую нишу молодежной аудитории и создает именно такой контент, который ей по-настоящему интересен», – отметил директор по контентной политике ПАО "Ростелеком" Андрей Голованов.

Телеканал Clubbing TV HD абоненты «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома» могут найти на кнопке 504 в пакетах «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ».
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