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НОВОСТИ | Общество



25.08.2017 13:38 Как не ошибиться при выборе саженца?
Татьяна Голубова



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Этот ядовитый красавец олеандр эзотерики наделяют способностью влиять на образ жизни человека и очищать от негативных эмоций. Растение редкое и, для незнающего человека, даже опасное, но, по словам опытных садоводов, с каждым годом спрос туляков на подобную экзотику только растет. При этом всем известные, привычные растения также не сдают свои позиции.

«Идет посадка осенних луковичных. Это очень красивые цветы: нарциссы, мускаты, рябчики. Как правило, садоводы сажают осенью плодовые деревья, хвойные» - рассказывает директор садового центра Ирина Ульянова.

Ирина занимается, так называемым, зеленым бизнесом уже много лет. Сейчас отмечает, в последнее время люди все больше обращают внимание на экологическую значимость растений, их влияние на здоровье. В этом плане просто незаменимы хвойные деревья с их способностью создавать особенный, благоприятный микроклимат.

Сейчас хвойные растения являются одними из самых популярных среди покупателей, но при их выборе нужно учитывать некоторые особенности. Для начала проверить корневую систему на целостность, земля должна быть засыпана по краям контейнера. При посадке нужно учитывать, чтобы дерево было посажено по корневую шейку и тогда это растение точно простоит более ста лет.

Главный совет садоводам - всегда уточнять у продавца, как высаживать тот или иной сорт. Ведь каждый из них - как человек, имеет свои характерные черты. Простые и неприхотливые тюльпаны, редкие бругмансии или любимицы всех женщин – розы. Здесь основное правило - внимание к мелочам. Плотность земли, правильное освещение, должный полив - целая наука. Но стоит помнить, что закончить все работы следует до конца осеннего листопада. Таким образом природа самостоятельно намекает на завершение посадочного сезона.




















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