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НОВОСТИ | Общество



25.08.2017 19:23 Половина выпускников страдают близорукостью
Елена Панова



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К выпускному классу ровно половина школьников имеет близорукость. Причем в самом худшем варианте, когда миопия является прогрессирующей, то есть зрение продолжает уходить в минус. Остановить падение можно, но сложно. Для этого нужно отказаться или максимально сократить использование планшетов, телефонов, компьютера.

«Сейчас в школах стали распространены электронные доски. Они сильно напрягают зрение детей. Кроме того, учащимся дают много заданий, которые выполняются на компьютере. Появились электронные дневники, электронные учебники. Все это освобождает рюкзак школьников, но нагружает их глаза», - говорит заведующая областным Центром охраны зрения детей Наталья Хромушкина.

Медики рекомендуют смотреть телевизор не больше 30 минут подряд, потом делать паузу. Также и в работе с компьютером. Но здесь отдых глазам следует давать чаще: через каждые 15 минут. И выполнять незатейливое упражнение, которое поможет снять напряжение. Переводить взгляд с ближних предметов на дальние. Инфекционные и вирусные заболевания – еще один школьный синдром.

«За лето все защитные функции организма повышаются. Так, например, солнце стимулирует выработку в организме витамина Д, который усиливает иммунную систему», - отмечает главный эпидемиолог Тульской области Ольга Юдакова.

Совет на все времена – чаще мыть руки. Инфекции: от ОРЗ до вируса Коксаки не любят чистоту. А еще пока не наступил сезон простуд, медики рекомендуют пройти вакцинацию от гриппа. Препараты уже поступили в поликлиники города и области. Прививочная компания официально началась.















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