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25.08.2017 13:05 В Туле продолжается обсуждение проекта реконструкции набережной Упы "Вести-Тула"





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Эксперты уже внесли свои предложения, растет активность и среди жителей. Особую роль отвели молодому поколению, тем, кому предстоит сохранять и развивать начатое. Так в социальных сетях создали специальную группу, проходят и регулярные встречи, где обсуждают детали проекта. Есть уже и конструктивные предложения.



«Я предлагаю объединить и закольцевать велодорожку по Тульской набережной через Зареченский мост, затем по той набережной, которая уже сейчас функционирует, и через Пролетарский мост. Это было бы очень удобно для многих жителей», - говорит туляк Денис Ворошин.



Что еще хочет видеть для себя на новой набережной молодое поколение, и насколько реальны их предложения - смотрите в вечернем выпуске тульских «Вестей» в 20.45



Уже месяц как в регионе презентовали и бурно обсуждают масштабный проект «Тульская набережная». Открыть и благоустроить обратную сторону Кремля и оружейного завода предложил губернатор области. Теперь предстоит разумно заполнить почти 13 гектаров территории.Эксперты уже внесли свои предложения, растет активность и среди жителей. Особую роль отвели молодому поколению, тем, кому предстоит сохранять и развивать начатое. Так в социальных сетях создали специальную группу, проходят и регулярные встречи, где обсуждают детали проекта. Есть уже и конструктивные предложения.«Я предлагаю объединить и закольцевать велодорожку по Тульской набережной через Зареченский мост, затем по той набережной, которая уже сейчас функционирует, и через Пролетарский мост. Это было бы очень удобно для многих жителей», - говорит туляк Денис Ворошин.Что еще хочет видеть для себя на новой набережной молодое поколение, и насколько реальны их предложения - смотрите в вечернем выпуске тульских «Вестей» в 20.45









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