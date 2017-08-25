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25.08.2017 12:11 На фестивале «Пушка» тулякам представят шедевры автотюнинга "Вести-Тула"





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Цель всего предстоящего действа показать, что среди многих тульских мастеров есть и те, что специализируются на автомобильном тюнинге. К примеру, машин этой модели, с пневматической подвеской, по словам её владельца, в России больше нет. Она среди прочих будет представлять Тулу на фестивале.

Тюнингованными автомобилями уже в это воскресенье наполнится «Ликёрка Лофт» в Туле, там пройдёт фестиваль «Пушка». Его организаторы - группа молодых людей из Тульского Тюнинг-клуба. Они пригласили на просмотр в оружейную столицу более 90 участников из России, Белоруссии и Польши. Так что, заниженных, раскрашенных и переделанных машин будет не мало.Цель всего предстоящего действа показать, что среди многих тульских мастеров есть и те, что специализируются на автомобильном тюнинге. К примеру, машин этой модели, с пневматической подвеской, по словам её владельца, в России больше нет. Она среди прочих будет представлять Тулу на фестивале.











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