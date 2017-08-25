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НОВОСТИ | Общество



25.08.2017 12:02 Алексей Дюмин: за отписки буду наказывать
Алина Фурсенко



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То дождь зарядет, то солнце выглянет, а работы на улице Ленина в Богородицке не утихают. Одну из главных городских артерий должны отремонтировать ко Дню Тульской области. Ее преображение станет подарком от фонда «Перспектива». Приехавший накануне в Богородицк губернатор Тульской области Алексей Дюмин попросил особое внимание обратить на благоустройство газонов.

В настоящее время в городе ведется устройство парка с памятником Екатерине II. Это место отдыха ждут большие перемены. Общая сумма работ оценивается в 9 млн. рублей. Это деньги регионального, федерального и «Народного бюджета». Кроме лавочек и подсветки, проект, пока, ничего не предусматривает. Из развлечений для детей в парке только пара лесенок и тир. Алексей Дюмин хотя и выбил почти все мишени, резюмировал: нужно наполнить парк жизнью.

Во время поездки главу региона и министров окружили местные жители, и каждый, разумеется, со своей жалобой или просьбой. Основные вопросы касались ЖКХ, льготы, текущие крыши в школах. Алексей Дюмин поручил привести образовательные учреждения в порядок, чтобы никаких протечек не было.

Как оказалось, Богородицк на пятом месте по число обращений к губернатору. То ли проблем достаточно, то ли люди активнее. Так или иначе, на совещании разбирали проблемы из разных сфер. «Внимательно отрабатывайте каждое обращение. Чтобы не было никаких отписок. Я за это буду наказывать», - подчеркнул Алексей Дюмин, обращаясь к местным чиновникам.

У Богородицка огромный туристический потенциал. Это отмечают все специалисты. Главное, чтобы главная его жемчужина – дворец графов Бобринских, - получила достойную оправу.















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