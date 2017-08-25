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НОВОСТИ | Общество



25.08.2017 11:35 В Тульской области реформируют работу скорой помощи
Виталий Моторин



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Бригада скорой помощи готовится к смене. Аппаратура проверена, медикаменты на месте, планшет заряжен. Да, да, планшетный компьютер отныне неотъемлемая часть работы медиков. По новому в скорой помощи теперь практически все, начиная с диспетчерской, куда и приходят вызовы.

«На экране монитора мы видим, какие бригады свободны. Мы можем посмотреть, где конкретно они находятся. Когда бригада освобождается, то мы сразу передаем ей вызов, и машина едет по новому адресу», - говорит диспетчер скорой помощи ГУЗ «Узловская районная больница» Елизавета Каминская.

Многократно переписывать данные пациента и симптомы больше не нужно, диспетчер забивает их в систему, которая, используя сотовую связь, оповещает все дежурные бригады. Данные сразу же отображаются на планшетах. Как рассказал врач скорой медицинской помощи ГУЗ «Узловская районная больница» Сергей Бородин, «…если мы приезжаем на вызов, а пациент сам не может сообщить о себе данные, то мы можем узнать их из специальной базы. Это очень облегчает работу».

Программа изначально создавалась для и при помощи специалистов скорой помощи. Процесс обучения проходит на базе Щекинской районной больницы и занимает всего около шести часов. На данный момент обучение прошли около 400 человек.

«Конечно программа дорабатывалась нашими специалистами. С учетом особенностей региона. Эта программа работает именно так, как видят ее специалисты Тульской области. основная цель – сократить время ожидания скорой помощи, чтобы она всегда успевала в нужное время, в нужное место», - говорит заместитель министра здравоохранения Тульской области Татьяна Семина.

Девять из двадцати пяти станций скорой медицинской помощи в Тульской области уже успешно используют новую систему. Обучение всех девятисот специалистов должно завершиться уже к 22 сентября. тогда же можно будет говорить о полноценном внедрении новой программы.


















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