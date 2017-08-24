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24.08.2017 18:52 Алла Богославская: я втихую отправила письмо во ВГИК
Елена Панова



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В ее трудовой книжке все записи связаны только с одним местом работы. А ведь она никогда не думала трудиться на телевидении и еще в школе мечтала о кинематографе. Хотела поступать во ВГИК на сценарное отделение. «Я втихую отправила письмо во ВГИК, мне пришел ответ. Но письмо из почтового ящика вытащила мама. Она подняла меня на смех», - вспоминает редактор филиала ВГТРК ГТРК «Тула» Алла Богославская.

А потом получилось, как это обычно бывает, что поступать на факультет журналистики МГУ Аллу Викторовну привела подруга. И она стала одной из первых студентов недавно открывшейся кафедры телевидения. В числе преподавателей были настоящие легенды. Среди них основатель игры КВН – Сергей Муратов. «Тогдашний заведующий кафедрой Багиров поинтересовался, почему я выбрала телевидение. – Рассказывает Алла Богославская. - Я ответила, что-то невнятное, типа того, «что хочу вот это видеть». Он спросил: что себя видеть? Накаркал! Когда я пришла на телевидение меня тут же в ведущие затолкнули».

В 1974-м Алла Богославская сразу после института пришла на телевидение. В молодежную редакцию. Программы, прямые эфиры, постоянная работа в кадре. А в 1980-ые на студии появилась собственная телевизионная передающая станция. И Богославская одна из первых тульских журналистов начала делать прямые включения с места событий. Обычно это были парады и демонстрации.

«Учась в пятом классе, я выступал на какой-то партийной конференции. – Вспоминает актер и журналист Яков Дубровин. – Когда я продекламировал стихи Роберта Рождественского о Ленине и партии, меня похвалила женщина с микрофоном в руке. Это была Алла Богославская. Телевидение тогда было в диковинку. Я очень заинтересовался ее профессией».

Если интервью в прямом эфире вела Богославская, то все знали, что разговоров на горячие темы не избежать. Материалы о первых лицах города, области и даже государства поручали именно ей. А с будущим главой Пролетарского района, а потом и мэром города, она училась в одном классе. «Помню ее такой смелой, с косичками. Сидела впереди меня. Я на третьей парте, а она – на второй. Была очень активной и дерзкой», - рассказывает мэр Тулы с 2005 по 2010 годы Владимир Могильников.

Поздравления Алла Викторовна принимает сегодня с самого утра. Не покидая рабочего места. Теперь она трудится за кадром. На ней – утренние и субботние выпуски программы «Вести-Тула». «Помню 1981 год, зима, четвероклассник Сережа Белов едет с классом в Новомосковск на телевидение. Интервью у нас берет сама Алла Викторовна Богославская. Я это запомнил на всю жизнь. Это было моим первым появлением в кадре. Еще был жив Брежнев, но уже тогда все знали и восторгались нашей Аллой Викторовной. Я очень рад и горд тем, что сегодня работаю вместе с ней. Ее профессиональная грамотность, мудрость и опыт нам очень нужны», - говорит директор филиала ВГТРК ГТРК «Тула» Сергей Белов.

«Алла – хорошая мама и жена. Она в любую минуту знает, где ее родные люди, чем они занимаются и о чем думают. – Рассказывает автор программ филиала ВГТРК ГТРК «Тула» Галина Цой. – Таких уникальных людей среди нас очень мало. В работе это танк, который остановить невозможно. Кроме того, Алла из тех коллег, которые умеют радоваться за других».

Человек-энциклопедия, она всегда энергична и, что называется, в форме. У нее есть чему поучиться молодежи. Прежде всего, ответственности в профессии и бережному отношению к русскому языку, о чем Алла Викторовна не устает повторять.
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