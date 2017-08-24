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24.08.2017 17:51 В Туле прошла спецоперация по отключению должника от газоснабжения "Вести-Тула"





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Как рассказал начальник отдела по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Тула» Сергей Зубарев, «…теперь должнику для восстановления газоснабжения придется оплатить в полном объеме долг за газ в размере 31 тыс. рублей, пенни за просрочку - 9 тыс. рублей, судебные издержки – 9 тыс. рублей, исполнительный сбор судебных приставов. Восстановление газоснабжения также производится за счет должника».



В поселке Трудовом города Тулы прошел рейд по отключению должника от газоснабжения. Бойцы группы быстрого реагирования молниеносно проникли на территорию, открыв вход во двор судебным приставам и газовикам. После чего сварщики отключили неплательщика и приступили к перекладке газопровода, чтобы обеспечить голубым топливом соседей должника. Бойцы в масках были неспроста - без них попасть на территорию было невозможно, многочисленные выезды до сегодняшнего дня результата не приносили.Как рассказал начальник отдела по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз Тула» Сергей Зубарев, «…теперь должнику для восстановления газоснабжения придется оплатить в полном объеме долг за газ в размере 31 тыс. рублей, пенни за просрочку - 9 тыс. рублей, судебные издержки – 9 тыс. рублей, исполнительный сбор судебных приставов. Восстановление газоснабжения также производится за счет должника».











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