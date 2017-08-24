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НОВОСТИ | Общество



24.08.2017 14:02 1 сентября тульских школьников ждут нововведения
София Гафарова



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Глядя на это здание, не верится, что ему далеко за восемьдесят. Корпус начальной школы второго центра образования Тулы выглядит современно благодаря ежегодному косметическому ремонту и обновлению интерьера.

Этим летом переоборудовали одну из классных комнат. «Детей надо приучать к чтению. Они, к сожалению, сейчас предпочитают компьютеры. Поэтому мы решили, что у нас должен быть хороший читальный зал», - говорит директор Центра образования №2 города Тулы Ольга Гольдарб.

Этот центр образования один из немногих, где есть свой бассейн. Но раньше могли похвастаться только его наличием, а не состоянием. Он не ремонтировался со дня постройки, более 30 лет. В этом году ситуацию удалось исправить.

Всего в этом году в нашем регионе на обновление материально-технической и учебной базы из областного бюджета было потрачено около 760 млн. рублей.

Ждут ребят не только отремонтированные классы, но новшества в обучении. С этого года в 119 учебных заведениях региона стартует пилотный проект «Шахматы в школе», который коснется детей с 1 по 4 классы. По словам Ольги Гольдарб, «…в этом году планируется организовать группу из 30 детей. После окончания уроков они два раза в неделю будут заниматься шахматами со специалистом».


Астрономия как обязательный предмет возвращается в программу. На него отводится не менее 35 часов, преподавать будут учителя физики. Сейчас они проходят обучение в Москве. «Со второго полугодия астрономия будет преподаваться в десятых классах в 277 образовательных организациях», - говорит министр образования Тульской области Оксана Осташко.

Всего в этом году 1 сентября за парты сядут более 130 тысяч школьников, из них 13 тысяч первоклассников. Для них пройдут уроки успеха, уроки безопасности, а для старшеклассников урок профориентации.



















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