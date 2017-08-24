НОВОСТИ | Общество







24.08.2017 13:43 Жителям тульских деревень мешают залежи угля Алина Фурсенко





| фото |



Бурый уголь - вот он, вертикальные полоски на карте - показывает местная жительница Людмила Нефедова. За такой геологический документ пришлось отдать 30 тысяч рублей, но не в них дело. О залежах полезных ископаемых под деревнями Варфоломеево и Ильино известно было с середины 20 века. Однако, в начале 2017-го Людмила решила возвести вместо временного вагончика единственный на деревню полноценный магазин, и разрешение на строительство не получила.



«Площадь магазина – 20 квадратных метров. То есть, добыча угля под этими 20 квадратами? Все вокруг смеются, но сделать ничего не могут. Чтобы построить капитальное здание, нужно разрешение на строительство, чтобы его получить, нужна специальная отметка из Центрнедра. Замкнутый круг. С января 2017 года документы в Москве», - говорит Людмила Нефедова.



И, вроде бы о том, что уголь здесь собираются добывать, никто пока не говорит. Но и обратного - тоже. Семья Николая Игнатова приобрела участок со старенькой избушкой. В ней жить, конечно, не собирались, думали, раз силы-средства есть, получится быстро возвести на своей земле новый дом. Успеть хотели к 2018-му году, когда по плану в деревню придет голубое топливо, и даже начали завозить потихоньку щебень и песок. Однако, лопату и ведро с цементом взять в руки так и не довелось, пока только кипы бумаг. Как рассказал Николай Игнатов, «…нас послали за этим разрешением в тульский филиал Центрнедра, где мы написали заявление. Пришел ответ, что мы не можем строиться, потому что у нас бурый уголь и нам нужно заплатить еще денег за различные справки, и еще написать заявление, но уже на имя руководителя в Москве».



В Тульском филиале компании Центрнедра разводят руками - все зависящее от нас сделали, теперь дело за начальством. Впрочем, руководитель Игорь Спирин добавляет, на его памяти таких вот многомесячных задержек не случалось. «В Туле материалы только готовятся на подпись, подписываются они в Москве. В настоящий момент Москва собирает письма из параллельных ведомств, я думаю, что осталось подождать чуть-чуть, получат все письма, вынесут вердикт и получат разрешения», - говорит начальник отдела департамента по недропользованию ЦФО Федерального агентства по недропользованию Игорь Спирин.



Столичные специалисты напрямую пояснить ситуацию отказались. «Обращайтесь в филиал, это наша внутренняя переписка, мы не имеем права ее разглашать», - заявили там. Словом, круг замкнулся, а жители, связанные по рукам молчанием, начали потихоньку отчаиваться. «Люди приобретают участки для строительства, для того, чтобы жить в деревне. А если эта проблема затянется на долгое время?», - говорит староста деревни Варфоломеево Наталья Алпатова.



И бурый уголь из-под земли вовсе не греет, и никто не дает ответ, то ли с землей придется расстаться без надежды ее продать, то ли нужно все-таки еще немного подождать.



Деревне Ильино, как говорят местные жители, почти 500 лет. Вот этому дому, например, век. И еще век он простоит. А вот новым тут строиться почему-то запрещено. И вроде бы от Тулы близко и газопровод скоро появится, но стройматериалы простаивают без дела, а проблема залегает в прямом смысле глубоко - в земле.Бурый уголь - вот он, вертикальные полоски на карте - показывает местная жительница Людмила Нефедова. За такой геологический документ пришлось отдать 30 тысяч рублей, но не в них дело. О залежах полезных ископаемых под деревнями Варфоломеево и Ильино известно было с середины 20 века. Однако, в начале 2017-го Людмила решила возвести вместо временного вагончика единственный на деревню полноценный магазин, и разрешение на строительство не получила.«Площадь магазина – 20 квадратных метров. То есть, добыча угля под этими 20 квадратами? Все вокруг смеются, но сделать ничего не могут. Чтобы построить капитальное здание, нужно разрешение на строительство, чтобы его получить, нужна специальная отметка из Центрнедра. Замкнутый круг. С января 2017 года документы в Москве», - говорит Людмила Нефедова.И, вроде бы о том, что уголь здесь собираются добывать, никто пока не говорит. Но и обратного - тоже. Семья Николая Игнатова приобрела участок со старенькой избушкой. В ней жить, конечно, не собирались, думали, раз силы-средства есть, получится быстро возвести на своей земле новый дом. Успеть хотели к 2018-му году, когда по плану в деревню придет голубое топливо, и даже начали завозить потихоньку щебень и песок. Однако, лопату и ведро с цементом взять в руки так и не довелось, пока только кипы бумаг. Как рассказал Николай Игнатов, «…нас послали за этим разрешением в тульский филиал Центрнедра, где мы написали заявление. Пришел ответ, что мы не можем строиться, потому что у нас бурый уголь и нам нужно заплатить еще денег за различные справки, и еще написать заявление, но уже на имя руководителя в Москве».В Тульском филиале компании Центрнедра разводят руками - все зависящее от нас сделали, теперь дело за начальством. Впрочем, руководитель Игорь Спирин добавляет, на его памяти таких вот многомесячных задержек не случалось. «В Туле материалы только готовятся на подпись, подписываются они в Москве. В настоящий момент Москва собирает письма из параллельных ведомств, я думаю, что осталось подождать чуть-чуть, получат все письма, вынесут вердикт и получат разрешения», - говорит начальник отдела департамента по недропользованию ЦФО Федерального агентства по недропользованию Игорь Спирин.Столичные специалисты напрямую пояснить ситуацию отказались. «Обращайтесь в филиал, это наша внутренняя переписка, мы не имеем права ее разглашать», - заявили там. Словом, круг замкнулся, а жители, связанные по рукам молчанием, начали потихоньку отчаиваться. «Люди приобретают участки для строительства, для того, чтобы жить в деревне. А если эта проблема затянется на долгое время?», - говорит староста деревни Варфоломеево Наталья Алпатова.И бурый уголь из-под земли вовсе не греет, и никто не дает ответ, то ли с землей придется расстаться без надежды ее продать, то ли нужно все-таки еще немного подождать.











Читать @gtrktula

















