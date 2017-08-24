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24.08.2017 13:17 Все обесточенные накануне населенные пункты подключены к электричеству "Вести-Тула"





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Аварийное отключение электроснабжения произошло также в Плавском районе и в населённом пункте Епифань Кимовского района. Частично без электричества остались жители в населённых пунктов Никольское и Дубовое Узловского района. В настоящий момент электроснабжение полностью восстановлено.







Сразу несколько населённых пунктов региона накануне из-за непогоды остались без света. А именно, город Венёв, микрорайон Северо-Задонск города Донского, где в зону отключения попало 18 домов с общей численностью населения около 500 человек и в Богородицке - 235 домов с общей численностью населения более 700 человек.Аварийное отключение электроснабжения произошло также в Плавском районе и в населённом пункте Епифань Кимовского района. Частично без электричества остались жители в населённых пунктов Никольское и Дубовое Узловского района. В настоящий момент электроснабжение полностью восстановлено.

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