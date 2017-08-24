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24.08.2017 13:10 Вблизи Тульского кремля может появиться музей гармони деда Филимона "Вести-Тула"





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Музей по плану создателей расположиться вблизи Тульского кремля и в нем можно будет не только узнать об истории гармони и ее изготовителях, но самому и попробовать, тяжелы ли меха инструмента - поучаствовать в интерактивных занятиях и мастер-классах.



На защите проекта министр культуры нашего региона Татьяна Рыбкина отметила, что теперь Тула развивается под брендом «Мастерская России», а это большое поле деятельности, к примеру, кроме музея самоваров и пряников в регионе скоро появится и музей резного наличника.



Кроме Тульской области в числе победителей конкурса оказались Астраханская, Калужская, Московская, Тюменская области, Забайкалье, Приморский край, Республика Коми и Петербург. Всего же на суд отборочной комиссии было представлено 485 заявок из 75 регионов страны.







В Туле может появиться музей гармони деда Филимона - такой проект вошел в десятку победителей первого в России конкурса по поддержке туристических проектов Министерства культуры РФ и Ростуризма.Музей по плану создателей расположиться вблизи Тульского кремля и в нем можно будет не только узнать об истории гармони и ее изготовителях, но самому и попробовать, тяжелы ли меха инструмента - поучаствовать в интерактивных занятиях и мастер-классах.На защите проекта министр культуры нашего региона Татьяна Рыбкина отметила, что теперь Тула развивается под брендом «Мастерская России», а это большое поле деятельности, к примеру, кроме музея самоваров и пряников в регионе скоро появится и музей резного наличника.Кроме Тульской области в числе победителей конкурса оказались Астраханская, Калужская, Московская, Тюменская области, Забайкалье, Приморский край, Республика Коми и Петербург. Всего же на суд отборочной комиссии было представлено 485 заявок из 75 регионов страны.

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