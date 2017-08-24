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24.08.2017 12:56 Алла Богославская отмечает юбилей "Вести-Тула"





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Потом начались программы на общественные и политические темы. Если интервью в прямом эфире вела Богославская, то все знали, что разговоров на горячие темы не избежать. Материалы о первых лицах города, области и даже государства поручали именно ей.



«В плане профессиональном у меня никогда не было мыслей поменять эту работу на что-то иное. А в житейском, не раз про себя думала: если бы не мама, если бы не тетя, если бы не бабушка, то как бы я разобралась с детьми, со всяким семейными делами. Ночи с субботы на воскресенье я никогда не спала – трудилась над сценарием и своим внешним видом. Рано утром мчалась в Новомосковск и возвращалась оттуда в 9 вечера. Это нормально? Нет, конечно!», - рассказывает редактор филиала ВГТРК ГТРК «Тула» Алла Богославская.



В адрес нашей коллеги пришла и правительственная телеграмма с поздравлением от губернатора и пожеланием крепкого здоровья и счастья. Поздравления Алла Викторовна принимает сегодня с самого утра. Не покидая рабочего места. Теперь она трудится за кадром. На ней - утренние и субботние выпуски программы тульских «Вестей».



«Помню 1981 год, зима, четвероклассник Сережа Белов едет с классом в Новомосковск на телевидение. Интервью у нас берет сама Алла Викторовна Богославская. Я это запомнил на всю жизнь. Это было моим первым появлением в кадре. Еще был жив Брежнев, но уже тогда все знали и восторгались нашей Аллой Викторовной. Я очень рад и горд тем, что сегодня работаю вместе с ней. Ее профессиональная грамотность, мудрость и опыт нам очень нужны», - говорит директор филиала ВГТРК ГТРК «Тула» Сергей Белов.





Алла Викторовна Богославская, без которой представить историю тульского телевидения невозможно, пришла на телестудию в Новомосковске в 1974-м году, после окончания факультета журналистики МГУ. Она сразу начала работать в кадре, ведущей в редакции молодежных программ.Потом начались программы на общественные и политические темы. Если интервью в прямом эфире вела Богославская, то все знали, что разговоров на горячие темы не избежать. Материалы о первых лицах города, области и даже государства поручали именно ей.«В плане профессиональном у меня никогда не было мыслей поменять эту работу на что-то иное. А в житейском, не раз про себя думала: если бы не мама, если бы не тетя, если бы не бабушка, то как бы я разобралась с детьми, со всяким семейными делами. Ночи с субботы на воскресенье я никогда не спала – трудилась над сценарием и своим внешним видом. Рано утром мчалась в Новомосковск и возвращалась оттуда в 9 вечера. Это нормально? Нет, конечно!», - рассказывает редактор филиала ВГТРК ГТРК «Тула» Алла Богославская.В адрес нашей коллеги пришла и правительственная телеграмма с поздравлением от губернатора и пожеланием крепкого здоровья и счастья. Поздравления Алла Викторовна принимает сегодня с самого утра. Не покидая рабочего места. Теперь она трудится за кадром. На ней - утренние и субботние выпуски программы тульских «Вестей».«Помню 1981 год, зима, четвероклассник Сережа Белов едет с классом в Новомосковск на телевидение. Интервью у нас берет сама Алла Викторовна Богославская. Я это запомнил на всю жизнь. Это было моим первым появлением в кадре. Еще был жив Брежнев, но уже тогда все знали и восторгались нашей Аллой Викторовной. Я очень рад и горд тем, что сегодня работаю вместе с ней. Ее профессиональная грамотность, мудрость и опыт нам очень нужны», - говорит директор филиала ВГТРК ГТРК «Тула» Сергей Белов.













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