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НОВОСТИ | Общество



24.08.2017 12:29 Дюмин: нужно создать не только достойные условия труда, но и жизни
"Вести-Тула"



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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в работе круглого стола на тему «Армия и ОПК - основа интеллектуально-технологического лидерства России» на проходящем в подмосковной Кубинке международном военно-техническом форуме «Армия 2017».

В своем докладе глава региона отметил, что вопрос привлечения кадров для тульской оборонки имеет особое значение, он актуален для всех опорных регионов ОПК. В оборонной отрасли, как ни в какой другой, важен человеческий фактор. Он рассказал о том, что делается в нашем регионе в этом направлении.

«Наша цель не просто подготовить специалистов, но и сделать так, чтобы они оставались и работали в отрасли ВПК. Для этого нужно заметить в школе наиболее талантливых ребят, привить им интерес к точным наукам, заинтересовать поступлением на технические специальности и впоследствии удержать их на предприятиях. Нужно создать не только достойные условия труда, но и жизни. Так в поселке Горелки Тульской области планируется строительство жилищного комплекса «Пряничная слобода». Этот проект будет осуществляться при поддержке Тульского оружейного завода. Жилье в первую очередь будет предназначено для молодых оружейников. В рамках проекта запланировано строительство 30 многоквартирных домов, больницы и детского сада. Предполагаемый срок реализации этого проекта – 4-5 лет», - сказал Алексей Дюмин.
















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