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23.08.2017 18:27 В Киреевском районе группа детей пытала пятилетнюю девочку
"Вести-Тула"



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Случай, поражающий своей жестокостью произошёл в посёлке Шварцевском Киреевского района. Пятилетнюю девочку избивали и пытали в подвале несколько местных детей. По предварительным данным, их было четверо, возраст от семи до двенадцати лет. Причиной самосуда стало то, что ребёнок якобы проколол колесо велосипеда.

Как рассказала исполняющая обязанности старшего помощника руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК России по Тульской области Светлана Фомина, «…в настоящее время проводится доследственная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение».















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