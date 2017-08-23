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23.08.2017 18:04 Тульские сотрудники ФСБ выявили мигранта, причастного к деятельности террористической организации "Вести-Тула"





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11 июня 2016 года Центральным районным судом Тулы Султонову было назначено наказание в виде штрафа и выдворения за пределы России с закрытием въезда сроком на пять лет. Но в сентябре того же года Султонов, находясь на территории Средней Азии, оформил новый паспорт на имя Мухамати и в ноябре незаконно въехал в Россию.



По решению Московского суда Мухамати признан виновным, ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре месяца с отбыванием наказания в колонии поселения и затем он был выдворен за пределы страны.





Тульскими сотрудниками УФСБ России выявлен выходец из Средней Азии, который на территории одной из стран среднеазиатского региона привлекался к уголовной ответственности за участие в деятельности международной террористической организации «Хизб-ут-Тахрир Аль-Ислами», деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.11 июня 2016 года Центральным районным судом Тулы Султонову было назначено наказание в виде штрафа и выдворения за пределы России с закрытием въезда сроком на пять лет. Но в сентябре того же года Султонов, находясь на территории Средней Азии, оформил новый паспорт на имя Мухамати и в ноябре незаконно въехал в Россию.По решению Московского суда Мухамати признан виновным, ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре месяца с отбыванием наказания в колонии поселения и затем он был выдворен за пределы страны.

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