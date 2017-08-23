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23.08.2017 15:22 В Туле силовики проверили около 200 мигрантов "Вести-Тула"





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В результате были проверены около 200 иностранцев, часть из них доставлены в «Центральный» УМВД России по городу Туле. В настоящее время с ними проводится работа по установлению обстоятельств их пребывания на территории региона.







Накануне в Туле на участке улицы Пирогова сотрудниками регионального управления МВД России совместно с УФСБ, Управлением Росгвардии по Тульской области, а также Роспотреднадзором были проведены оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства, совершаемых иностранными гражданами.В результате были проверены около 200 иностранцев, часть из них доставлены в «Центральный» УМВД России по городу Туле. В настоящее время с ними проводится работа по установлению обстоятельств их пребывания на территории региона.

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