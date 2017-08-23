НОВОСТИ | Общество







23.08.2017 13:05 Для решения споров по ОСАГО создадут спецкомиссию "Вести-Тула"





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По его словам, «…данная комиссия начнет работу по рассмотрению споров с 26 августа. Главная цель – устранение споров между страховыми организациями. Сейчас количество подобных споров в судах составляет около 40 тысяч обращений в год. Если количество споров снизится, то, возможно, и другие споры между юридическими лицами и страховыми компаниями будет рассматривать данная комиссия. Что касается споров по обращениям физических лиц к страховым компаниям, то сейчас министерством финансов готовится законопроект по финансовому омбудсмену, который будет касаться работы страховщиков. В случае принятия этого закона, споры между физическими лицами и страховыми компаниями будет рассматривать финансовый омбудсмен».



Специальная комиссия, созданная при Российском союзе автостраховщиков, займется решением споров по ОСАГО в досудебном порядке. При возникновении проблем, касаемых вопросов о возмещении, страховщик сможет обратиться в эту комиссию. Его заявление будет рассмотрено в течение 20 рабочих дней. Подробности о работе комиссии нам по телефону рассказал исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.По его словам, «…данная комиссия начнет работу по рассмотрению споров с 26 августа. Главная цель – устранение споров между страховыми организациями. Сейчас количество подобных споров в судах составляет около 40 тысяч обращений в год. Если количество споров снизится, то, возможно, и другие споры между юридическими лицами и страховыми компаниями будет рассматривать данная комиссия. Что касается споров по обращениям физических лиц к страховым компаниям, то сейчас министерством финансов готовится законопроект по финансовому омбудсмену, который будет касаться работы страховщиков. В случае принятия этого закона, споры между физическими лицами и страховыми компаниями будет рассматривать финансовый омбудсмен».









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