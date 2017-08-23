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|23.08.2017 12:44 Ряд городов Тульской области посетила специальная комиссия
|"Вести-Тула"
В Туле уже начали подготовку к празднованию 500-летия Кремля и создания Большой Засечной черты. Мероприятие намечено на 2020 год. Работы предстоит не мало. Поэтому специально созданная комиссия посетила города, которые входили в оборонительную линию: Крапивну, Одоев, Белев, Чекалин. Был оценен масштаб предстоящих работ.
В Крапивне планируют провести реставрацию некоторых зданий, очистить реку Плаву, обустроить набережную и парк. В Одоеве благоустроить территорию Соборной Горы. В Чекалине – самом маленьком городе России - 2 сентября пройдет фестиваль «Передвижение». Там также намечена реставрация нескольких исторических зданий.
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