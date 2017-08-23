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23.08.2017 11:38 Дюмин: участие в форуме позволит тульским оружейникам расширить сотрудничество "Вести-Тула"





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Форум организует Министерство обороны России уже в третий раз. В нём участвуют крупные отечественные и зарубежные предприятия оборонно-промышленного комплекса, ведущие конструкторские бюро и научно-исследовательские институты.



Участвовавший в открытии форума губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что «…оборонные предприятия региона не отстают от своих коллег. В Тульской области сосредоточено 20% предприятий ВПК России. Думаю, что участие в форуме позволит тульским оружейникам расширить сотрудничество по линии Министерства обороны и других силовых структур. Кроме того, есть изделия, которые экспортируются в другие страны мира. Для нас это тоже очень важно. Это хороший потенциал для наших предприятий».



На выставке вооружения, военной и специальной техники «Армия-2017» в подмосковной Кубинке представлена продукция девяти тульских предприятий. Они продемонстрировали зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1», многоцелевой ракетный комплекс большой дальности «Корнет-ЭМ», а также реактивные снаряды к РСЗО «Град», портативную радиолокационную станцию разведки наземных движущихся целей, тренажёр подготовки оператора выносной пусковой установки ПТРК «Корнет» и другие виды вооружения и снарядов.Форум организует Министерство обороны России уже в третий раз. В нём участвуют крупные отечественные и зарубежные предприятия оборонно-промышленного комплекса, ведущие конструкторские бюро и научно-исследовательские институты.Участвовавший в открытии форума губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил, что «…оборонные предприятия региона не отстают от своих коллег. В Тульской области сосредоточено 20% предприятий ВПК России. Думаю, что участие в форуме позволит тульским оружейникам расширить сотрудничество по линии Министерства обороны и других силовых структур. Кроме того, есть изделия, которые экспортируются в другие страны мира. Для нас это тоже очень важно. Это хороший потенциал для наших предприятий».











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