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НОВОСТИ | Общество



23.08.2017 11:19 Бывшему депутату Тульской облдумы дали четыре года колонии
Виталий Моторин



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Приговор бывшему председателю тульских профсоюзов в Алексинском районном суде зачитывали более четырех часов. В уголовном деле, которое повествует о событиях 2007 года два десятка томов.

Главный обвиняемый Игорь Каенков в здание суда прибыл самостоятельно. Подписка о невыезде, избранная ему в качестве меры пресечения, это допускает. В регионе он человек весьма известный, был депутатом Тульской областной Думы 6-го созыва. Еще несколько лет назад лидера областных профсоюзов можно было видеть во главе каждой первомайской демонстрации. Впрочем, оперативников ФСБ заинтересовали вовсе не лозунги о правах трудящихся.

«Каенков, будучи председателем совета директоров ООО «Санаторий (курорт) «Егнышовка», нашел подрядную организацию и согласовал с ней условия договора подряда. Он предполагал строительство на земельном участке санатория «Егнышовка» домиков для семейного отдыха. Договор был заведомо не исполнимым с финансовой точки зрения для санатория, так как таких средств на оплату данного строительства санаторий не имел. Кроме того, в договор был включен пункт, согласно которому в случае если санаторий не сможет расплатиться за выполненные работы, весь земельный участок и объекты строительства, вне зависимости от степени строительной готовности, автоматически переходили в собственность подрядной организации», - рассказывает прокурор уголовно-судебного отдела прокуратуры Тульской области Юлия Красникова.

Именно это, впоследствии и произошло. По версии следствия в результате действия подсудимых земельный участок площадью 61 тысяча квадратных метров, рыночная стоимость которого оценивается более чем в 26 миллионов рублей, был продан третьим лицам за сумму меньше в 56 раз. Сам Игорь Каенков свою вину полностью отрицает. «Улучшение материальной базы санатория. Это главная цель, главная задача. Причем за чужие средства, за средства застройщика», - говорит Каенков.

Изначально государственный обвинитель настаивал на трех годах колонии. Суд, с версией следствия согласился, но вынес даже более жесткий приговор, лишив Игоря Каенкова свободы на четыре года.

По словам прокурора уголовно-судебного отдела прокуратуры Тульской области Юлии Красниковой, «…выгода для Каенкова от сделки заключалась в том, что он приобрел по данной цене (хотя не имел права как физическое лицо, поскольку это земли особо охраняемых территорий), долю в праве на земельный участок, и на один объект незавершенного строительства на этом земельном участке».

Этот приговор еще может быть обжалован, но под стражу Игоря Каенкова взяли прямо в зале суда.

















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