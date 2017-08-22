НОВОСТИ | Общество







22.08.2017 23:42 «Ростелеком» предлагает сервисы аутсорсинга Государственный Интернет-канал "Россия" http://tula.rfn.ru





| фото |



В рамках платформы представлены следующие сервисы: «Электронная отчетность», «Бухгалтерская поддержка бизнеса», «е-Статус», «Статистика для бизнеса». Портал уже доступен для клиентов четырех Макрорегиональных филиалов: Северо-Западного, Центрального, Южного и Уральского. В остальных регионах портал заработает осенью этого года.



Сервисы нацелены на максимальную автоматизацию бизнес-процессов, исключение ручного труда и экономию операционных затрат. Они помогут организациям сделать качественный шаг вперёд за счёт перехода на новые стандарты работы, используя современные облачные решения «Ростелекома».



«Электронная отчетность» максимально упростит сдачу отчетности в надзорные и регулирующие органы за счет приема данных в любом формате (например, – фотография со смартфона). Сервис минимизирует риски штрафных санкций. Перечень надзорных органов с функцией приёма отчётности в электронном виде в рамках сервиса будет постоянно расширяться.



«Бухгалтерская поддержка бизнеса» позволяет небольшим компаниям передать рутинные функции бухгалтерского и налогового учёта на аутсорсинг в «Ростелеком», сосредоточившись на своем основном бизнесе. Опытные специалисты возьмут на себя учёт и отчётность компании, расчёт заработной платы и другие функции. Основное преимущество для бизнеса заключается в экономическом эффекте - компания получает квалифицированную помощь, не нанимая специалиста в штат, расплачиваясь только за объём выполненной работы, при этом все риски для компании будут застрахованы.



Сервис «е-Статус» переводит в электронный вид рутинные процессы взаимодействия с партнёрами в области продаж, транспортной логистики, финансов и промышленности в любой точке мира. Новое решение позволяет обмениваться формализованными и неформализованными сообщениями, включая EDI (структурированные электронные сообщения), а также юридически значимыми документами между компаниями в электронном виде. Сервис дает возможность наглядно отображать сами процессы взаимодействия, отслеживать текущие статусы по каждому из них, анализируя и планируя действия, не дожидаясь поступления бумаг, или полностью оказавшись от них. Кроме того, обмен информацией с зарубежными партнёрами можно настроить с соблюдением высшей степени конфиденциальности.



Сервис «Статистика для бизнеса» позволяет юридическим лицам получить через «одно окно» самые точные данные о российских и зарубежных контрагентах, продуктах, отраслях и регионах. В базе содержится более 200 000 показателей из

45 официальных государственных и частных квалифицированных источников. Вся информация представлена в виде понятных графиков, таблиц и компактных досье и доступна по подписке как самостоятельно, так и с другими сервисами портала.



«Ростелеком» является основным инфраструктурным партнёром реализации программы «Цифровая экономика». Вместе с тем, наша компания выступает проводником передовых отечественных цифровых сервисов и платформ для наших граждан и корпоративных пользователей, - говорит руководитель центра компетенций статистической отчётности «Ростелекома» Алексей Лохмаев. – Облачные сервисы «е-Отчётность» нацелены на повышение эффективности бизнеса наших клиентов в целом и отдельных его функций, и мы уверены, будут востребованы всеми участниками рынка».



«Ростелеком» в 2016 году завершил крупный внутренний проект, направленный на оптимизацию процессов, связанных со сбором, обработкой и передачей внешней отчётности самой компании, а также её дочерних предприятий. Экономия затрат в результате реализации проекта составила миллионы рублей.



Успешные результаты проекта и полученный опыт во внутреннем аутсорсинге бизнес-процессов в группе компаний «Ростелеком» привели к решению монетизировать накопленные компетенции, предложив участникам рынка сервисы аутсорсинга бизнес - процессов организаций.



Преимуществом «Ростелекома» являются комплексные решения, более удобные и функциональные, чем существующие на рынке аналоги.









«Ростелеком» запустил облачную платформу (www.ereporting.rt.ru) с современными цифровыми решениями для бизнеса в области формирования и передачи отчётности в надзорные органы, бизнес-статистики и аналитики, а также обмена заверенной информацией с контрагентами.В рамках платформы представлены следующие сервисы: «Электронная отчетность», «Бухгалтерская поддержка бизнеса», «е-Статус», «Статистика для бизнеса». Портал уже доступен для клиентов четырех Макрорегиональных филиалов: Северо-Западного, Центрального, Южного и Уральского. В остальных регионах портал заработает осенью этого года.Сервисы нацелены на максимальную автоматизацию бизнес-процессов, исключение ручного труда и экономию операционных затрат. Они помогут организациям сделать качественный шаг вперёд за счёт перехода на новые стандарты работы, используя современные облачные решения «Ростелекома».«Электронная отчетность» максимально упростит сдачу отчетности в надзорные и регулирующие органы за счет приема данных в любом формате (например, – фотография со смартфона). Сервис минимизирует риски штрафных санкций. Перечень надзорных органов с функцией приёма отчётности в электронном виде в рамках сервиса будет постоянно расширяться.«Бухгалтерская поддержка бизнеса» позволяет небольшим компаниям передать рутинные функции бухгалтерского и налогового учёта на аутсорсинг в «Ростелеком», сосредоточившись на своем основном бизнесе. Опытные специалисты возьмут на себя учёт и отчётность компании, расчёт заработной платы и другие функции. Основное преимущество для бизнеса заключается в экономическом эффекте - компания получает квалифицированную помощь, не нанимая специалиста в штат, расплачиваясь только за объём выполненной работы, при этом все риски для компании будут застрахованы.Сервис «е-Статус» переводит в электронный вид рутинные процессы взаимодействия с партнёрами в области продаж, транспортной логистики, финансов и промышленности в любой точке мира. Новое решение позволяет обмениваться формализованными и неформализованными сообщениями, включая EDI (структурированные электронные сообщения), а также юридически значимыми документами между компаниями в электронном виде. Сервис дает возможность наглядно отображать сами процессы взаимодействия, отслеживать текущие статусы по каждому из них, анализируя и планируя действия, не дожидаясь поступления бумаг, или полностью оказавшись от них. Кроме того, обмен информацией с зарубежными партнёрами можно настроить с соблюдением высшей степени конфиденциальности.Сервис «Статистика для бизнеса» позволяет юридическим лицам получить через «одно окно» самые точные данные о российских и зарубежных контрагентах, продуктах, отраслях и регионах. В базе содержится более 200 000 показателей из45 официальных государственных и частных квалифицированных источников. Вся информация представлена в виде понятных графиков, таблиц и компактных досье и доступна по подписке как самостоятельно, так и с другими сервисами портала.«Ростелеком» является основным инфраструктурным партнёром реализации программы «Цифровая экономика». Вместе с тем, наша компания выступает проводником передовых отечественных цифровых сервисов и платформ для наших граждан и корпоративных пользователей, - говорит руководитель центра компетенций статистической отчётности «Ростелекома» Алексей Лохмаев. – Облачные сервисы «е-Отчётность» нацелены на повышение эффективности бизнеса наших клиентов в целом и отдельных его функций, и мы уверены, будут востребованы всеми участниками рынка».«Ростелеком» в 2016 году завершил крупный внутренний проект, направленный на оптимизацию процессов, связанных со сбором, обработкой и передачей внешней отчётности самой компании, а также её дочерних предприятий. Экономия затрат в результате реализации проекта составила миллионы рублей.Успешные результаты проекта и полученный опыт во внутреннем аутсорсинге бизнес-процессов в группе компаний «Ростелеком» привели к решению монетизировать накопленные компетенции, предложив участникам рынка сервисы аутсорсинга бизнес - процессов организаций.Преимуществом «Ростелекома» являются комплексные решения, более удобные и функциональные, чем существующие на рынке аналоги.

Читать @gtrktula

















