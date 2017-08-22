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22.08.2017 17:23 Тульские полицейские задержали мужчину с крупной партией героина "Вести-Тула"





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У оперативников имелась информация о том, что он причастен к незаконному обороту наркотиков. В ходе личного досмотра у мужчины изъято 95 свёртков с порошкообразным веществом светлого цвета. По результатам проведённых экспертом-криминалистом исследований установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством содержащим героин. По предварительной информации общая масса изъятого более 170 граммов.



В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения - заключение под стражу.





Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на автостанции в посёлке Тёплое, задержан нигде не работающий 38-летний житель села Новое Село.У оперативников имелась информация о том, что он причастен к незаконному обороту наркотиков. В ходе личного досмотра у мужчины изъято 95 свёртков с порошкообразным веществом светлого цвета. По результатам проведённых экспертом-криминалистом исследований установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством содержащим героин. По предварительной информации общая масса изъятого более 170 граммов.В настоящее время в полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. Подозреваемому избрана мера пресечения - заключение под стражу.

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