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22.08.2017 13:34 В Туле продолжается акарицидная обработка "Вести-Тула"





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Так называемая акарицидная обработка должна проходить с регулярностью один раз в месяц. Но в связи с дождливым летом приходится очищать территорию от опасных паразитов в разы чаще, несмотря на вредную составляющую обрабатывающего вещества.



«Мы используем в своей работе специальный раствор, который достаточно токсичен. Поэтому мы в обязательном порядке вешаем объявления о том, что на участке произведена акарицидная обработка и в течение 3-5 дней на нем опасно находиться», - рассказывает дезинфектор Андрей Мохрин

Более 2000 человек в нашем регионе в этом сезоне пострадали от укусов клещей. Чаще всего присасывания происходят в парках, приусадебных участках и в лесах. С каждым годом количество этих членистоногих увеличивается, поэтому тульские центры дезинфекции вынуждены прилагать все больше усилий для их уничтожения.Так называемая акарицидная обработка должна проходить с регулярностью один раз в месяц. Но в связи с дождливым летом приходится очищать территорию от опасных паразитов в разы чаще, несмотря на вредную составляющую обрабатывающего вещества.«Мы используем в своей работе специальный раствор, который достаточно токсичен. Поэтому мы в обязательном порядке вешаем объявления о том, что на участке произведена акарицидная обработка и в течение 3-5 дней на нем опасно находиться», - рассказывает дезинфектор Андрей Мохрин \









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